وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن نتائج مسابقة "سفراء حول العالم" الطلابية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تستقبل وفدًا أوروبيا لزيارة موقع القديس هيلاريون وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يعقد لقاءً مع مدراء دوائر الشكاوى بالوزارات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية البريج تستقبل وفداً من الصليب الأحمر وكالة الرأي الفلسطينية التعليم توزع كتباً مكبرة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تنفذ دورة حول "السياسة الوطنية لحماية حقوق الطفل" وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الاقتصاد يلتقي اتحاد الصناعات الغذائية وتجار الحبوب وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم العيسوية بالقدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتدي على أسرى جلبوع خلال جلسة محاكمتهم وكالة الرأي الفلسطينية مالية رام الله: صرف 75% من رواتب موظفي السلطة غدًا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مصر لم تلتزم بما تعهدت به

مصدر قيادي بحماس: ندرس خيارات التصعيد مع "إسرائيل"

06 كانون أول / ديسمبر 2021 07:33

وكالات-الرأي:

أكد مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لقناة الجزيرة القطرية، أن الحركة تدرس خيارات التصعيد مع "إسرائيل" في ظل حصار غزة وتباطؤ إعادة الإعمار.

وقال المصدر: "إن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع مجددا، ولن نسمح باستمرار الوضع الحالي والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية ما نقول".

وأضاف المصدر القيادي: "نعبّر عن استيائنا الشديد من سلوك الوسيط المصري وتلكؤه إزاء وعوده تجاه غزة"، قائلا إن "مصر لم تلتزم بما تعهدت به لحماس وفصائل المقاومة من إعادة الإعمار والتخفيف عن غزة".

وتابع: "تواصل التنغيص على المسافرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى أنها تمنع الآلاف من السفر من القطاع دون مبرر.

وقال المصدر القيادي بحماس للجزيرة إن سلوك مصر يعتبر تخليا عن تعهدها بإلزام "إسرائيل" مقابل التزام المقاومة بالتهدئة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة العلاقات العامة بكلية المجتمع ينظمون زيارة لمثيلتها بوزارة الداخلية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟