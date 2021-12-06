مصدر قيادي بحماس: ندرس خيارات التصعيد مع "إسرائيل"

وكالات-الرأي:

أكد مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لقناة الجزيرة القطرية، أن الحركة تدرس خيارات التصعيد مع "إسرائيل" في ظل حصار غزة وتباطؤ إعادة الإعمار.

وقال المصدر: "إن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع مجددا، ولن نسمح باستمرار الوضع الحالي والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية ما نقول".

وأضاف المصدر القيادي: "نعبّر عن استيائنا الشديد من سلوك الوسيط المصري وتلكؤه إزاء وعوده تجاه غزة"، قائلا إن "مصر لم تلتزم بما تعهدت به لحماس وفصائل المقاومة من إعادة الإعمار والتخفيف عن غزة".

وتابع: "تواصل التنغيص على المسافرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى أنها تمنع الآلاف من السفر من القطاع دون مبرر.

وقال المصدر القيادي بحماس للجزيرة إن سلوك مصر يعتبر تخليا عن تعهدها بإلزام "إسرائيل" مقابل التزام المقاومة بالتهدئة.