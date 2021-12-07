الطقس: أجواء باردة اليوم وأمطار الأربعاء والخميس

غزة - الرأي:

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأربعاء والخميس من خطر: شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 70 كم /ساعة ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.