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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

07 كانون أول / ديسمبر 2021 08:25

غزة - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.17 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.46 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 3.57 شيقل.

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