غزة - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.17 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.46 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 3.57 شيقل.