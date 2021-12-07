جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.17 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.46 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.57 شيقل.
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07 كانون أول / ديسمبر 2021 08:25
غزة - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.17 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.46 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.57 شيقل.
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