كشف النقاب عن الروبوت بتعبيرات وجه واقعية بشكل مخيف!

طوّر باحثون روبوتا بـ"بنية بشرية" وُصف بأنه الأكثر تقدما في العالم، وأطلق عليه اسم "أميكا" حيث أنشئ في مختبر بريطاني بحركات وتعبيرات واقعية بشكل مخيف.

وكشفت شركة Engineered Arts التي تتخذ من كورنوال مقرا لها، والتي تصنف نفسها "المصمم والمصنع الرائد في المملكة المتحدة لروبوتات الترفيه البشرية"، عن الجهاز على "يوتيوب".

وأعرب العديد من المشاهدين عن دهشتهم من مدى واقعية الروبوت الشبيه ببنية الإنسان.

وقارن بعض الناس "أميكا" بسلسلة NS-5 من I، روبوت، فيلم خيال علمي عام 2004 من بطولة ويل سميث الذي يرى أن الروبوتات الذكية تشغل مناصب الخدمة العامة في عالم بائس.

وفي المقطع المصوّر، يظهر الروبوت وهو يحرّك كتفه، قبل أن يفتح عينيه ويعبر عن نظرة مقنعة إلى حد ما من الصدمة أو المفاجأة. حتى أنه يومض عدة مرات ويلاحظ ذراعه الآلي بفضول.

وينتهي المقطع مع قيام "أميكا" بمد يده والإعجاب بمزيج الأطراف والأربطة الميكانيكية والمشغلات ومصفوفات المستشعرات. إنه بالتأكيد واقعي وفي طليعة مجاله من حيث تعابيره، لكن التحدي التالي سيكون تمكين هذه الروبوتات من التجول.

وقالت Engineered Arts إن الطريق ما زال بعيدا عن ذلك، لكنها أضافت أن الوجه موجود على "جسم اصطناعي شبيه بالإنسان (AI x AB)" يتميز بـ "نظام تشغيل روبوت Tritium القوي".

ولم يُكشف عن تكلفة الروبوت لأنه لا يزال قيد التطوير.

ويتبع "أميكا" تطور "صوفيا"، التي ظهرت لأول مرة في عام 2016، وكانت فائقة الذكاء تشبه الإنسان ولها وجه واقعي كان قادرا على الوميض والنظر من جانب إلى آخر والتحدث.

كما أن الروبوت، الذي ابتكرته شركة Hanson robotics في هونغ كونغ، قادر على الدردشة والابتسام وحتى سرد النكات. ودخل الروبوت التاريخ في أكتوبر 2017 عندما أصبح "مواطنا سعوديا" قانونيا.

وتأمل Engineered Arts في أن يقدم "اميكا" للناس لمحة عن المستقبل لأنه "يمثل طليعة تكنولوجيا الإنسان الآلي".

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت: "صُمم "أميكا" خصيصا كمنصة للتطوير في تقنيات الروبوتات المستقبلية، وهي منصة الروبوتات المثالية للتفاعل بين الإنسان والروبوت. ونحن نركز على أن نقدم تقنيات مبتكرة، موثوقة وقابلة للترقية وسهلة التطوير".

يذكر أن شركة Engineered Arts تأسست في عام 2005، وكان أول روبوت لها "Thespian" ميكانيكيا للمرحلة.