الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من عرابة جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة جنوب جنين.
وذكرت مصادر محلية أن الأسرى هم: جعفر فوزي أبو صلاح، وعصام نواف حماد، وحسان رمزي أبو صلاح، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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07 كانون أول / ديسمبر 2021 08:34
جنين – الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة جنوب جنين.
وذكرت مصادر محلية أن الأسرى هم: جعفر فوزي أبو صلاح، وعصام نواف حماد، وحسان رمزي أبو صلاح، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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