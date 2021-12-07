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الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من عرابة جنوب جنين

07 كانون أول / ديسمبر 2021 08:34

جنين – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن الأسرى هم: جعفر فوزي أبو صلاح، وعصام نواف حماد، وحسان رمزي أبو صلاح، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

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