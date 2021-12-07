اضطرابات الأكل هي حالة مرتبطة بسلوكيات الأكل، ويمكن أن تؤثر هذه الاضطرابات بشكل كبير على الجوانب الجسدية والاجتماعية والنفسية وغيرها من جوانب الرفاهية.

ووفقًا لتقرير موقع "webmd"، قد لا يكون من السهل التعرف على الأعراض المبكرة لهذا الاضطراب، ومع ذلك، فإن المعرفة والوعي واليقظة قد يساعد في التعرف على العلامات التي يمكن أن تكون مفيدة في تقديم المساعدة التي يحتاجها شخص ما.



الأعراض الشائعة لاضطراب الأكل

الانشغال بالوزن والطعام والسعرات الحرارية والكربوهيدرات والنظام الغذائي.

رفض تناول أطعمة معينة، والتقدم نحو القيود المفروضة على فئات كاملة من الأطعمة (على سبيل المثال، عدم تناول الكربوهيدرات)

يبدو الشخص غير مريح عند تناول الطعام مع الآخرين.

تخطي الوجبات أو أخذ أجزاء صغيرة من الطعام في الوجبات العادية.

أي ممارسات جديدة تتعلق بالطعام أو الحميات الغذائية المبتذلة، بما في ذلك الاستغناء عن مجموعات غذائية كاملة (بدون سكر، ولا كربوهيدرات، ولا منتجات ألبان، ونباتي / نباتي)

الانسحاب من الأصدقاء والأنشطة المعتادة

اتباع نظام غذائي متكرر

الاهتمام الشديد بحجم الجسم وشكله

الفحص المتكرر في المرآة بحثًا عن العيوب الملحوظة في المظهر

تقلبات مزاجية شديدة

تقلبات ملحوظة في الوزن صعودًا وهبوطًا

تقلصات في المعدة، شكاوى أخرى غير نوعية في الجهاز الهضمي (إمساك ، ارتجاع حمضي ، إلخ)

عدم انتظام الدورة الشهرية

صعوبات في التركيز

دوار خاصة عند الوقوف

الإغماء الشعور بالبرد طوال الوقت

مشاكل النوم

مشاكل الأسنان، مثل تآكل المينا ، والتجاويف ، وحساسية الأسنان

جفاف الجلد والشعر وهشاشة الأظافر

انتفاخ حول منطقة الغدد اللعابية

شعر ناعم على الجسم (زغب)

تسوس الأسنان أو تغير لونها بسبب القيء

ضعف العضلات

اصفرار الجلد (في سياق تناول كميات كبيرة من الجزر)

برودة في اليدين والقدمين أو تورم في القدمين

ضعف التئام الجروح

ضعف وظائف المناعة