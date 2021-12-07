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تخوفات إسرائيلية من تصعيد أمني في الضفة يمتد للداخل

07 كانون أول / ديسمبر 2021 09:26

الداخل المحتل- الرأي

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك مخاوف إسرائيلية كبيرة من إمكانية حدوث مزيد من التصعيد للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية والقدس.

وبحسب الصحيفة، فإن المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال، ناقشت إمكانية حدوث مثل هذا التصعيد، وخطر امتداده إلى "المدن المختلطة/ في الداخل المحتل، كما حدث في عملية "حارس الأسوار/ العدوان الأخير على غزة."

وأشارت إلى أنه تم تكثيف حالة التأهب على الحواجز، وكذلك على طول "الخط الأخضر"، وتم اتخاذ خطوات نحو إمكانية تعزيز القوات "الإسرائيلية" في القدس والضفة الغربية.

ووفقًا للصحيفة، فإنه المؤسسة الأمنية للاحتلال لم تجد لمنفذي العمليات الأخيرة أي ارتباط بالفصائل الفلسطينية، وأن الهجمات نفذت بشكل فردي بما فيها تلك التي وقعت في البلدة القديمة وأدت لمقتل إسرائيلي على يد الشيخ فادي أبو شخيدم من قادة حماس المحليين والذي تبين أنه تصرف بمفرده وليس ضمن أوامر من حركته.

وبينت أن هناك مخاوف من تنفيذ مزيد من الهجمات كتقليد للعمليات الأخيرة، وبما يشبه موجة الهجمات الفردية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين أول 2015، والتي تضاءلت في السنوات الأخيرة بفعل الإجراءات الأمنية ومنها الوسائل التكنولوجية.

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