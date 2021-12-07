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تجريف 105 دونمات من أرضي المواطنين في الخليل

07 كانون أول / ديسمبر 2021 10:58

الخليل – الرأي:

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 105 دونمات من أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال جرفت 60 دونما من أراضي المواطنين بمنطقة "فاتح صدره" في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل تعود لعائلة محمد.

كذلك جرفت 40 دونماً في تجمع بدوي الزويدين التابع لمجلس قروي الكعابنة وأم الدرج بمسافر يطا، تعود ملكيتها لعائلتي زويدين والبسايطة، وذلك على مقربة من مستوطنة "كرمئيل".

كما جرفت قوات الاحتلال خمسة دونمات بمنطقة صراره، المحاذية لمستوطنة "آصفر" في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، تعود ملكيتها لعائلة شلالدة.

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