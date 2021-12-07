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التشريعي يصادق على تعيين النائب العام الجديد

07 كانون أول / ديسمبر 2021 12:14

التشريعي يصادق على تعيين النائب العام الجديد
التشريعي يصادق على تعيين النائب العام الجديد

غزة- الرأي

صادق المجلس التشريعي بالإجماع في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء،  في مدينة غزة على تعيين د. محمد نعمان النحال نائباً عاماً جديداً.

وأكد المكتب الإعلامي في المجلس التشريعي، على أن المصادقة جاءت بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء النظامي في جلسته رقم (11) بتاريخ 2/12/2021 بتنسيب المستشار د. محمد نعمان النحال نائباً عاماً لدولة فلسطين، وبعد تثبت المجلس التشريعي من سلامة الإجراءات والتأكد من انطباق الشروط الواردة في قانون السلطة القضائية (1) لسنة 2002.

يذكر أن النحال حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي، وعمل مستشاراً في وزارة الخارجية ورئيساً لدائرة المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ ثم رئيساً لقسم القانون في الجامعة الإسلامية، ووكيلاً لوزارة العدل لمدة أربعة سنوات، ورئيساً لهيئة ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة (توثيق)، وله عشرات الأبحاث القانونية والمشاركات الأكاديمية والحقوقية المُتميزة.

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