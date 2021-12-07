وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش والتشريعي يبحثان تعزيز العمل بمستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تمهّل المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية لنهاية العام وكالة الرأي الفلسطينية السياحة: نسعى لتطوير واقع السياحة الداخلية والنهوض بها وكالة الرأي الفلسطينية الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد ورشة عمل بعنوان " تطوير آليات متابعة الخطباء والوعاظ" وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تؤكد إلزام أصحاب الشاليهات بتقنين استخدام مياه الآبار وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تناقش قانون تنظيم مهنة المساحة وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يصادق على تعيين النائب العام الجديد وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تطلع وفد الاتحاد الأوروبي على موقع القديس هيلاريون وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعزز تعاونها مع كلية الرباط الجامعية
أخبار » أخبار الأسرى

غداً جلسة محاكمة للأسير أبو هواش المضرب منذ 113 يوماً

07 كانون أول / ديسمبر 2021 01:55

الأسير المضرب هشام أبو هواش
الأسير المضرب هشام أبو هواش

رام الله – الرأي:

قال نادي الأسير إن محكمة الاحتلال في "عوفر" ستعقد يوم غدٍ الأربعاء جلسة جديدة للنظر في الاستئناف المقدم بشأن قضية الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 113 يومًا، حيث يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة في سجن "الرملة".

وكانت محكمة "الاستئنافات العسكرية" للاحتلال قررت في جلستها السابقة التي عُقدت في الأول من الشهر الجاري، عدم البت في الاستئناف، وأصدرت قرارًا مفاده: "بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي جواد بولس طلب تجميد أمر اعتقال الإداريّ للمعتقل أبو هواش، عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وآمر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى".

وأمس عقدت "المحكمة العليا" للاحتلال جلسة أخرى للنظر في الالتماس المقدم بشأن قضيته، وقررت عدم البت في القضية حتى استنفاد الإجراءات "القانونية" في المحكمة العسكرية، وأبقت الالتماس معلقًا.

يذكر أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وأصدرت بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 شهور، وتم تخفيض الأمر الأخير من (6-4) شهور قابلة للتمديد.

والمعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وقد تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ العام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات، منها 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ

 

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة العلاقات العامة بكلية المجتمع ينظمون زيارة لمثيلتها بوزارة الداخلية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟