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وفاة و337 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين

07 كانون أول / ديسمبر 2021 02:51

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة، و337 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و247 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالة الوفاة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي وفيات في محافظات الضفة.

وأضافت أن الإصابات سجلت على النحو التالي: الخليل 74، بيت لحم 46، رام الله والبيرة 52، طوباس 8، جنين 15، نابلس 16، سلفيت 2، ضواحي القدس 3، طولكرم 5، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 114، لافتة إلى أنه تم إجراء 4820 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 46، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 10، طوباس 6، جنين 23، نابلس 3، طولكرم 6، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 117.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 92 مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت أن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين بلغت في فلسطين 2,952,356 جرعة، من بينها 2,136,943 في الضفة، و815,413 في غزة.

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