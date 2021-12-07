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الاحتلال يسجل أعلى معدل إصابات بـ"كورونا" منذ أكتوبر

07 كانون أول / ديسمبر 2021 03:04

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة – الرأي:

ذكرت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 719 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، أمس، إثر إجراء 105,929 فحصاً.

وبين الوزارة أن نسبة الفحوصات الموجبة بلغت 0.68%، مبينة أن هذا أعلى عدد إصابات يومي بالفيروس الذي يسجل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت: "بعد أن انخفض معامل تناقل العدوى عن 1، عاد الآن ليرتفع إلى 1.02 ويبلغ عدد مرضى كورونا الحاليين 5663، و148 منهم يرقدون في المستشفيات، و106 في حالة خطيرة، بينهم 61 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8209".

وتلقى 4,104,491 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,783,404 أشخاص الجرعة الثانية، وتلقى 6,378,820 شخصا الجرعة الثالثة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بمتحورة "أوميكرون" إلى 21، بينهم خمسة أشخاص انتقلت إليهم العدوى في البلاد، في أعقاب مخالطة عائدين من الخارج.

وتشير معطيات الوزارة إلى أن 88 مريضا بكورونا توفوا خلال تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، بينهم 50 توفوا في النصف الأول من الشهر و38 توفوا في النصف الثاني. وتوفي خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي 318 مريضا بكورونا.

وهناك خمس بلدات معرفة بأنها حمراء، هي "مجدل شمس وبقاثا وعين قينيا في الجولان المحتل، ومدينة رمات هشارون وقرية قصر السر في النقب".

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