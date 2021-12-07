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الاحتلال يعلن انتهاء مشروع العائق الأرضي حول قطاع غزة

07 كانون أول / ديسمبر 2021 06:36

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الداخل المحتل-الرأي:

أعلن جيش الاحتلال، انتهاءه من مشروع العائق الأرضي حول قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 العبرية، عن وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، قوله خلال مراسم الافتتاح، "إن هذا الجدار الممتد تحت الأرض بطول 65 كيلومترًا، يضع حاجزًا أمام الفصائل الفلسطينية، ويمنعهم من الوصول إلينا".

وأضاف غانتس إن "هذا العائق، وهو مشروع تكنولوجي وعملاني، ذو أهمية عليا، سنوفر من خلاله الأمن للجنوب، سنفعل أي شيء من أجل منع ضخ خبرات وتكنولوجيا إيرانية إلى غزة، وسنستمر في تشويش وإحباط أي محاولة من جانب حماس لتشغيل أذرعها في الضفة الغربية".

وزعم غانتس أن "مطالبنا بسيطة وواضحة من أجل تغيير الواقع في غزة، وهي قف تعاظم قوة حماس، هدوء طويل المدى، وإعادة الأسرى الإسرائيليين في القطاع، ونعمل ليل نهار من أجل تحقيق ذلك، والعمليات جارية طوال الوقت فوق وتحت سطح الأرض".

ويبلغ طول العائق، الذي تم افتتاحه بحضور وزير الجيش وكبار أعضاء المنظومة الأمنية، 65 كم ويتضمن جدارًا تحت الأرض مزودًا بوسائل الكشف التكنولوجية، وسورًا ماديًا، وحاجزًا بحريًا، ونظام كشف وغرف قتال تمنع الدخول من قطاع غزة"، وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية.

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