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تحديد موعد صرف مخصصات الشهداء والجرحى بالضفة وغزة

07 كانون أول / ديسمبر 2021 07:59

صورة رمزية
صورة رمزية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، مساء اليوم الثلاثاء، موعد وآلية صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت المؤسسة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم صرف المخصصات، غداً الأربعاء بنسبة 75% من المخصص، وبحد أدني 1650 شيكلاً.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه سيتم صرف المخصصات في محافظات الضفة الغربية عبر بنك البريد الفلسطيني، ومن خلال بطاقات الصرف الآلي لمن حصلوا عليها.

وفي قطاع غزة، أكدت المؤسسة أنه سيتم صرف المخصصات من خلال محلات الصرافة المعتمدة للصرف كما الأشهر السابقة.

ولفتت إلى أنه يمكن أن يتم الصرف اليوم الثلاثاء بعد العصر عبر الصرافات الآلية للبريد في الضفة من خلال مراكز الصرافة في غزة.

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