إصابة مستوطنة بجروح خطيرة بعملية طعن بالقدس واعتقال المنفذة

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيبت مستوطنة، صباح اليوم الأربعاء، بجروح وصفت بالخطيرة بعملية طعن في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" العبرية، إن فتاة فلسطينية طعنت مستوطنة تبلغ من العمر (30 عامًا) وأصابتها بجروح خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في "الشيخ جراح" وأغلقت حاجز شعفاط العسكري، ومنعت المواطنين من الخروج والدخول من خلاله.

وفي وقت لاحق، أعلنت شرطة الاحتلال عن اعتقال الفتاة منفذة عملية الطعن.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الفتاة التي اعتقلتها شرطة الاحتلال هي نفوز جاد عارف حماد، من عائلة حماد المهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح.

