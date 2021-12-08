الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة بينهم أسيرة محررة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة طالت 16 مواطنا بينهم أسيرة محررة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم، واعتقلت الأسيرة المحررة شروق البدن؛ علما أنه أفرج عنها قبل سبعة أشهر بعد قضائها ثمانية أشهر في الاعتقال الإداري.

وأضاف المكتب، أن القوات اعتقلت الأسير المحرر أمير مراد طقاطقة والشابين كرم مشرف ديرية ومحمد إبراهيم ديرية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والشبان قصي ولؤي العسليني وأحمد عبد الله شعيبات من بلدة بيت ساحور شرقا.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بشير أبو جيش من قرية بيت دجن شرقا، والشابين إسلام الشرفا وشرار بني مفلخ من بلدة بيتا جنوبا؛ والأسير المحرر عبد الكريم الحلبي من قرية روجيب شرقا.

وفي بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، اعتقلت القوات الشبان: أحمد يوسف عبيد، وزياد محمد زياد، وأحمد عصام درويش، ويزن عاطف عبيد، وأحمد الأفغاني (15 عامًا) فيما سلمت بلاغ استدعاء للمواطن إسماعيل إلياس حسين ربيع من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس بعد مداهمة منزله.