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عصير خضار يخفف من الأعراض الناتجة عن الانتفاخ

08 كانون أول / ديسمبر 2021 08:40

عصير خضار يخفف من الأعراض الناتجة عن الانتفاخ
عصير خضار يخفف من الأعراض الناتجة عن الانتفاخ

الإمساك والانتفاخ مشكلتان في الأمعاء تسببان الألم والشعور بعدم الراحة، وتناول عصير خضراوات يمكن أن يساعد فى تخفيف حدة الأعراض المرتبطة بالانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمى، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

ينصح خبراء التغذية بتناول عصير الكرفس لتهدئة الأعراض المصاحبة للانتفاخ والإمساك، والذى يتم تحضيره بمنتهى السهولة عن طريق مزج الخضار النيئة "الكرفس" بالماء.

يحتوي الكرفس على فيتامينات A و C و K بالإضافة إلى الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك من بين العناصر الغذائية الأخرى.

ثمانية أونصات من الكرفس تحتوي على أربعة جرامات من الألياف، وقد اقترحت في دراسات القوارض أن الكرفس يمكن أن يساعد في علاج الالتهابات ويقلل من ضغط الدم.

ومع ذلك، فإن الألياف الموجودة في الكرفس بجانب إضافة الماء عند صنع عصير الكرفس، هما اللتان يخففان ويهدأن من الانتفاخ والإمساك، حيث إن الألياف ضرورية لمساعدة القناة الهضمية على العمل بسلاسة، بينما لا يساعد الماء المضاف في عصير الكرفس على تهدئة الانتفاخ فحسب، بل يحتوي الكرفس نفسه أيضًا على الكثير من الماء.

قد يحفز الكرفس أيضًا إنتاج حمض المعدة، والذي يمكن أن يساعد في علاج أعراض الانتفاخ.

ومع ذلك ، فإن شرب الكثير من عصير الكرفس أيضًا يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في المعدة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفودماب، لذلك بالنسبة لأولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الفودماب لأسباب صحية أخرى، يمكن أن يسبب عصير الكرفس مشاكل أكثر مما يحل، لذلك من المهم معرفة سبب إصابة المريض بالإمساك أو الانتفاخ، لمنحه العلاج المناسب وفقًا لحالته.

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