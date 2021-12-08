وزارة الأسرى: فيلم "أميرة" خدمة مجانية للاحتلال وروايته ضد الأسرى

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، قصة فيلم أردني يطرح مسألة الإنجاب عبر النطف المحررة لأسرى فلسطينيين من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل مسيء ومهين.

وقال مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين إسلام عبده: "في الوقت الذي يصنع فيه الأسرى الأبطال نموذجاً فريداً من الإبداع والتحدى، وشكلاً جديداً من أشكال المقاومة، عبر عمليات تهريب النطف من داخل سجون الاحتلال لصنع الحياة الجديدة والتي نجحت في إنجاب أكثر من 100 طفل (سفراء الحرية)، ورغم قبضة السجان الذي حاول ولا زال وأد هذه التجربة عبر سلسلة من الاجراءات والعقوبات التي تمارس على الأسرى.. بكل أسف يخرج علينا قصة فيلم أردني يسيء لنضال الأسرى ويمس قضية (أطفال الحرية) بشكل مهين ومسيء".

ونوه عبده إلى أن الفيلم قدم خدمة مجانية للاحتلال وروايته ضد الأسرى، مضيفاً: " فبدلاً من أن تتناول الأعمال السنيمائية العربية الجوانب الإبداعية للأسرى وبطولاتهم وتضحياتهم داخل السجون، يحاول أن يخدم الاحتلال وهنا نضع علامات استفهام حول المشاركين في الفيلم من ممثلين ومخرج ومنتج".

وطالب عبده، من كل غيور أن يكون له دور تحريضي على منع هذا الفيلم والعمل على سحبه فوراً، وتقديم اعتذار عن هذه الإساءة للأسـرى ونضالاتهم.

يشار إلى أن (فيلم أميرة) من انتاج أردني وإخراج مصري ومشاركة ممثلين من فلسطين، والذي تدور أحداثه حول قضية تهريب النطف في السجون (سفراء الحرية)، حيث يناقش الفيلم قصة نطفة خرجت لزوجة أسير (صبا مبارك) أنجبت طفلة وعاشت وهي تعتقد أنها ابنة الأسير لتكتشف فيما بعد أنها ابنة ضابط صهيوني في الأسر.