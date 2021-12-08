مستوطنون يخطون شعارات عنصرية بأم الفحم

خط مستوطنون، اليوم الأربعاء، شعارات عنصرية، في مدينة ام الفحم، بالداخل المحتل عام 1948.
وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدار قرب مسجد حي "قطاين الشومر" في مدينة أم الفحم.
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08 كانون أول / ديسمبر 2021 10:58
الداخل المحتل - الرأي
خط مستوطنون، اليوم الأربعاء، شعارات عنصرية، في مدينة ام الفحم، بالداخل المحتل عام 1948.
وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدار قرب مسجد حي "قطاين الشومر" في مدينة أم الفحم.
11:16النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2136) الأربعاء 8 ديسمبر 2021
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