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مستوطنون يخطون شعارات عنصرية بأم الفحم

08 كانون أول / ديسمبر 2021 10:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - الرأي

خط مستوطنون، اليوم الأربعاء، شعارات عنصرية، في مدينة ام الفحم، بالداخل المحتل عام 1948.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدار قرب مسجد حي "قطاين الشومر" في مدينة أم الفحم.

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