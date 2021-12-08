مستوطنون يخطون شعارات عنصرية بأم الفحم

الداخل المحتل - الرأي

خط مستوطنون، اليوم الأربعاء، شعارات عنصرية، في مدينة ام الفحم، بالداخل المحتل عام 1948.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدار قرب مسجد حي "قطاين الشومر" في مدينة أم الفحم.