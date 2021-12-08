العمل تناقش تطوير التخصصات المهنية مع كلية العلوم التطبيقية

غزة- الرأي

ناقشت وزارة العمل، سبل تطوير التخصصات المهنية، مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.



جاء ذلك، خلال زيارة رسمية نظمتها الكلية الجامعية لوزارة العمل، ممثلة بعميد كلية التدريب المعني د. هشام غراب، ومدير وحدة الاتصال والعلاقات العامة أ. محمد نصار، حيث كان في استقبالهم أ. محمد طبيل القائم بأعمال وكيل الوزارة ومدير عام خدمات التشغيل، وأ. عبد الله كلاب مدير عام التدريب المهني، وأ. نبيل المبحوح مدير عام هيئة العمل التعاوني.



بدوره رحب أ. طبيل بوفد الكلية الجامعية، مسهبا في الحديث عن الفجوة الكبيرة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل، متمنيا وضع برامج ذات جدوى، تتناسب مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني.



وأعرب عن سعادته بالتنسيق المشترك بينهما في مجال التدريب المهني والمشاريع الصغيرة، وتوعية الطلاب والخريجين باحتياجات سوق العمل.



من جهته أكد غراب على أن العلاقة بين الوزارة والكلية مبنية على أساس مهني، وعلى علاقة مترابطة في مجال التدريب المهني.



وأشار إلى ان الكلية الجامعية تساهم في خفض نسبة البطالة في قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير خريجين مهرة لدمجهم في سوق العمل الفلسطيني، معربا عن سعادته بالتواصل المستمر مع وزارة العمل، والتعاون المشترك في جميع المجالات التي تخدم المجتمع.