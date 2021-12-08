التعليم العالي يعزز جهوزية المؤسسات التعليمية لمواجهة كورونا

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي لقاءً مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي لمناقشة تعزيز الجهوزية في مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك في أعقاب تزايد المخاوف العالمية من انتشار المتحور الجديد لفايروس كوفيد 19 (أوميكرون).



وحضر اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة التعليم بغزة د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، وم. عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم التقني، ود. مجدي ضهير مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة، وعدد من ممثلي الجامعات والكليات بغزة.



وأكد القدرة أن الحالة الوبائية تفرض علينا جميعًا الوقوف وقفة جادة للحد من انتشار الفيروس من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح، مبينًا أن الوزارة تولي عملية التطعيم أهمية كبيرة كحل لمواجهة الفايروس.



وشدد على ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة للقاح كورونا كشرط للدخول إلى المؤسسات التعليمية، وربط الحصول على اللقاح بإمكانية الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم. كما أضاف أن جهود الوزارة متواصلة لحث العاملين في الجامعات والطلبة على أخذ اللقاح من أجل الاستمرار بالتعليم الوجاهي بشكل كامل.



في حين أكد ضهير على الجهوزية الكاملة لوزارة الصحة للعمل مع مؤسسات التعليم العالي لتنظيم عملية التطعيم، داعيًا رؤساء الجامعات لأن يأخذوا زمام المبادرة ويشجعوا الطلبة على تلقي اللقاح.