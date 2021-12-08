حماس تستنكر فيلم "أميرة" المسيء للأسرى وتطالب بوقف ترويجه

غزة - الرأي

استنكرت حركة حماس الفيلم المسيء للأسرى المسمى "أميرة"، والذي يشكك في قضية سفراء الحرية.

وقال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى بالحركة زاهر جبارين في تصريح صحفي، إن الفيلم هو خدمة للعدو الصهيوني الذي يسعى إلى كسر إرادة الأسرى، خاصة بعد أن مرغوا أنفه في عملية نفق الحرية.

وطالب جبارين، بوقف عرض الفيلم المسيء بشكل فوري، ووقف ترويجه في المحافل المختلفة، والتي يجدر بها أن تعرض عذابات الأسرى وجرائم الاحتلال بحقهم، والتي تنتهك كل القوانين الدولية.

ورحب بكل المواقف الرسمية والشعبية التي رفضت هذه الإساءة المستنكرة، وأكدت دعمها لقضية الأسرى النبيلة، وإبداعاتهم الفذة في تحدي السجان، وبعث رسالة الحياة من داخل مقابر الاحتلال.