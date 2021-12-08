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3 وفيات و319 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

08 كانون أول / ديسمبر 2021 03:23

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزار الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة، و319 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و335 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، فيما سجلت حالتان في الخليل.

ولفتت إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 88 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت أن الإصابات سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 54، الخليل 60، رام الله والبيرة 47، قلقيلية 4، جنين 20، طوباس 4، نابلس 16، ضواحي القدس 4، طولكرم 4، سلفيت 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 105".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 29، الخليل 100، رام الله والبيرة 31، قلقيلية 0، جنين 25، طوباس 6، نابلس 13، ضواحي القدس 3، طولكرم 8، سلفيت 1، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 115".

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