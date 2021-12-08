"يديعوت": إسرائيل تأخذ تهديدات حماس على محمل الجد

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء اليوم الأربعاء، أن المؤسسة الأمنية في "إسرائيل" تعاملت مع تهديدات حماس الأخيرة على محمل الجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش والمؤسسة الأمنية في "إسرائيل" أصبحوا في حالة تأهب ويعتبرون أن تلك التهديدات ليست عبثية بسبب الأوضاع في غزة.

وكانت قناة الجزيرة قد نقلت أول أمس على لسان أحد قادة حماس، انزعاج الحركة من عدم إلزام "إسرائيل" بالتفاهمات الأخيرة وخاصة في ملفي الحصار والإعمار.

وشدد ذلك القائد على أن حماس لن تصمت طويلاً إزاء التهرُب الإسرائيلي من الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنه سيتم دراسة سبل الرد على ذلك.