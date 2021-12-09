استمرار تأثير المنخفض الجوي اليوم وارتفاع على الحرارة غدًا

رام الله- الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليل، يكون الجو غائما جزئياً وبارداً، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو بعد غدٍ السبت صافيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل يكون الجو صافياً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة اليوم الخميس من خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.