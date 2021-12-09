بعد غضب واستياء عارم .. مخرج فيلم "أميرة" يعلن وقف عرضه

غزة - الرأي

أعلن محمد دياب مخرج فيلم "أميرة" وقف عرضه، بعد حملة انتقادات واسعة وغضب واستياء عارم تعرض لها فلسطينيا وعربيًا لإساءته لقضية الأسرى الفلسطينيين.

وقال دياب عبر صحفته على فيسبوك: "إن قصة الفيلم خيالية ولا يمكن أن تحدث، والفيلم ينتهي بجملة تظهر على الشاشة تقول منذ 2012 ولد أكثر من 100 طفل بطريقة تهريب النطف، كل الأطفال تم التأكد من نسبهم، وطرق التهريب تظل غامضة"، كان من المفهوم تماماً لأسرة الفيلم حساسية قضية تهريب النطف وقدسية أطفال الحرية".

وأضاف أن "اختيار الحبكة الدرامية الخاصة بتغيير النطف جاء ليطرح سؤالاً وجودياً فلسفياً، حول جوهر معتقد الإنسان، وهل سيختار نفس اختياراته لو ولد كشخص آخر، والفيلم مرة أخرى ينحاز لفلسطين، البطلة أميرة تختار أن تكون فلسطينية وتختار أن تنحاز للقضية العادلة، والفيلم يشجب ويدين ممارسات الاحتلال المشار إليها بشكل صريح في الجريمة التي يتناولها الفيلم".

واعتبر أن "الحديث فقط عن هذه الحبكة الخيالية خارج سياق الفيلم الذي ينحاز للسردية الوطنية الفلسطينية، هو اقتطاع منقوص ويرسم صورة عكسية غير معبرة عن الفيلم" حسب وصفه.