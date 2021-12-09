شاكيد: نعمل على مد الكهرباء والماء لبؤر استيطانية بالضفة

الداخل المحتل- الرأي

قالت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال، إيليت شاكيد، صباح اليوم الخميس، إنها تعمل على تنظيم البنية التحتية للمياه والكهرباء الخاصة بالبؤر الاستيطانية المعزولة في الضفة الغربية.

وأضافت شاكيد في مقابلة مع إذاعة كان العبرية، "أن من الممكن ربط تلك البؤر بالكهرباء بأمر من وزير الجيش، ونحن نعمل على ذلك ونأمل أن يحدث ذلك خلال أشهر قليلة".

وأقدم عشرات آلاف الإسرائيليين منذ أيام على إطفاء إنارة منازلهم لمدة دقيقتين بسبب مشروع قانون يتعلق بتوفير الكهرباء لـ 70 ألف منزل بنيت بدون تصريح، لفلسطينيي الداخل، حيث شارك أعضاء كنيست وشخصيات عامة بتلك الحملة للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية ودعوتها بإمداد الكهرباء للبؤر الاستيطانية.