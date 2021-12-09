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حالة وفاة و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة

09 كانون أول / ديسمبر 2021 12:09

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 945 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 20 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 188171 إصابة بينها 1522 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 184991 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1658.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 71 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 44.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 517373 شخصًا.

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