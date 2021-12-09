4 وفيات و296 إصابة جديد بـ"كورونا" في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس تسجيل 4 وفيات، و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في التقرير اليومي أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالة في الخليل، وحالتان في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 45، الخليل 74، رام الله 34، ضواحي القدس 3، نابلس 15، سلفيت 2، طوباس 2، جنين 8، قلقيلية 1، طولكرم 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 110".
ولفتت إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 85 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 40، الخليل 97، رام الله 39، ضواحي القدس 0، نابلس 11، سلفيت 0، طوباس 6، جنين 18، قلقيلية 0، طولكرم 9، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 20".
وبحسب الصحة فإن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
كما أعلنت إحصائيات حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا
المطعمون جزئياً (جرعة واحدة)
فلسطين: 1,363,418
الضفة الغربية: 978,016
مكتملو التطعيم (جرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)
فلسطين: 1,460,954
الضفة الغربية: 1,047,152
متلقو 3 جرعات
فلسطين: 146,834
الضفة الغربية: 126,651
عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين
فلسطين: 2,971,206
الضفة الغربية: 2,151,819