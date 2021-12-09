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4 وفيات و296 إصابة جديد بـ"كورونا" في فلسطين

09 كانون أول / ديسمبر 2021 03:20

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس تسجيل 4 وفيات، و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في التقرير اليومي أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالة في الخليل، وحالتان في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 45، الخليل 74، رام الله 34، ضواحي القدس 3، نابلس 15، سلفيت 2، طوباس 2، جنين 8، قلقيلية 1، طولكرم 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 110".

ولفتت إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 85 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 40، الخليل 97، رام الله 39، ضواحي القدس 0، نابلس 11، سلفيت 0، طوباس 6، جنين 18، قلقيلية 0، طولكرم 9، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 20".

وبحسب الصحة فإن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

كما أعلنت إحصائيات حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا

المطعمون جزئياً (جرعة واحدة)

فلسطين: 1,363,418

الضفة الغربية: 978,016

قطاع غزة: 385,402

مكتملو التطعيم (جرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)

فلسطين: 1,460,954

الضفة الغربية: 1,047,152

قطاع غزة: 4132,802

متلقو 3 جرعات

فلسطين: 146,834

الضفة الغربية: 126,651

قطاع غزة: 20,183

عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين

فلسطين: 2,971,206

الضفة الغربية: 2,151,819

قطاع غزة: 819,387

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