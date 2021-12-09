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"النقل والمواصلات" توضح أسباب إصدار لوحات جديدة للمركبات

09 كانون أول / ديسمبر 2021 08:08

مقر وزارة النقل والمواصلات بمدينة غزة
مقر وزارة النقل والمواصلات بمدينة غزة

غزة – الرأي:

استعرضت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة الأسباب التي دفعتها لإصدار قرار بشأن تجديد لوحات السيارات والمركبات على اختلافها.

وقال المتحدث باسم الوزارة خليل الزيان، "إن القرار جاء بعد دراسة طبيعة ووضع اللوحات القديمة والتي كان فيها العديد من الإشكاليات أبرزنها سهولة وسرعة تلفها وعدم ثبات الطلاء عليها".

وأشار "الزيان" في مقابلة مع الرأي، إلى أنه أصبح لابد من تطوير تلك اللوحات من خلال إرساء عطاء على الشركات الخاصة لإيجاد ماكينات خاصة لتحضير لوحات بمعاير دولية.

وأضاف "بالفعل استطاعت إحدى الشركات المحلية في قطاع غزة جلب ماكينات خاصة لأداء تلك المهمة وصناعة لوحات وفقاً للمواصفات الجديدة".

وأكد أن المشروع لتعزيز وضبط الوضع المروري، مبيناً أن اللوحات الجديدة تتميز بأنها ذات متانه وفيها علامات مائية تساعد في الضبط الميداني ولديها خصائص على صعيد الدهان وشكل الأرقام مما يطل من عمرها.

 

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