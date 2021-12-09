إطلاق حملة "الفحص الشتوي" للمركبات في غزة

غزة – الرأي:

أطلقت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، حملة الفحص الشتوي لمختلف المركبات تزامناً مع دخول موسم الشتاء.

وقال رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية في الوزارة محمد الكحلوت، إن الحملة تعتبر من الحملات السنوية للحفاظ حياة المواطن والسائق.

وبين "الكحلوت" في مقابلة مع الرأي، أن الحملة تتم من خلال تسيير دوريات السلامة على الطريق للتأكد من فحص المركبات وتوجيه السائقين من أجل التوجه لمراكز الفحص الفني والتأكد من سلامة مركباتهم.

بدوره، أكد مدير عام هندسة النقل والمواصلات في وزارة المواصلات بهاء الأغا، أن مراكز الفحص تتأكد من صلاحية المركبات والأمور الفنية وتصدر الترخيص اللازم لضمان سيرها خلال فصل الشتاء.

ولفت "الأغا" في تصريحه لـ"الرأي" إلى أن الفحص الشتوي يهدف إلى رفع جهوزية المركبات ومستعملي الطريق في قطاع غزة.

من جانبه، أوضح السائق يحيى دلول أن الفحص التشوي يحمي السائق والمشاة ويحافظ على المركبات، معرباً عن شكره للوزارة على متابعة الأمر بكل جد واجتهاد.