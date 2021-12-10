أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم

10:11قيادة شرطة خان يونس تستقبل وفداً من وجهاء عشيرة أبو جزر

10:19النائب العام يستقبل وكيل وزارة العدل الأسبق

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟