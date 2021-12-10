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أخبار » الأسرة و المجتمع

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم

10 كانون أول / ديسمبر 2021 09:02

غزة-الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات لهذا اليوم على النحو الآتي:

سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.10 شيقل.

سعر صرف الدينار الأردني: 4.37  شيقل. 

سعر صرف اليورو الأوروبي: 3.51 شيقل.

سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيقل.  

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