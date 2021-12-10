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الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيًا

10 كانون أول / ديسمبر 2021 09:12

غزة-الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا وباردا، الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الجو يوم الاحد المقبل صافيا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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