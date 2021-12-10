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الصحة: 3 حالات وفاة و97 إصابة جديدة بكورونا بغزة

10 كانون أول / ديسمبر 2021 10:43

غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 3 حالات وفاة و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 843 فحصًا مخبريًا وتعافي 45 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 188268 إصابة بينها 1571 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 185036 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1661 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 47 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 517373 شخص.

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