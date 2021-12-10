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50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

10 كانون أول / ديسمبر 2021 03:02

القدس المحتلة - الرأي

صلّى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك؛ رغم التضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة.

وأدى نحو  50.000 فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك؛ من المقدسيين ومن الضفة، ومواطني أراضي الـ1948؛ وسط إجراءات احتلالية مشددة في مدينة القدس المحتلة.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة من القدس المحتلة؛ وأعاقت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى ودققت في هوياتهم وأجرت عمليات تفتيش في أمتعتهم.

وكان المئات أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى تلبية لدعوات أطلقتها مؤسسات مقدسية؛ ردا على الاقتحامات المكثفة التي نفذها مستوطنون متطرفون رافقت ايام ما يسمى عيد الأنوار اليهودي أو “الحانوكاه”؛ نفذ خلالها المستوطنون وحاخاماتهم جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات الاقصى وساحاته؛ وتلقوا شروحات كاذبة عن الهيكل المزعوم

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