وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من رام الله المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 3 حالات وفاة و97 إصابة جديدة بكورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية عمل الوسطى تنفذ زيارات ميدانية لتقديم الإصحاحات المهنية لعدة منشآت وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يستقبل وكيل وزارة العدل الأسبق وكالة الرأي الفلسطينية المرور تُحرِّر 37 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية قيادة شرطة خان يونس تستقبل وفداً من وجهاء عشيرة أبو جزر وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يختتم دورة "التوعية الأمنية" لضباط الفتوة بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية التنظيم والإدارة تعقد دورة "اعداد التقارير والمراسلات الإدارية" لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تُنظم سلسلة محاضرات حول "الابتزاز الإلكتروني" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تسعى لتجويد الخدمات المخبرية المقدمة للمرضى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال في بلدة بيتا

10 كانون أول / ديسمبر 2021 08:46

نابلس - الرأي

ارتقى مساء اليوم الجمعة، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في محيط جبل صبيح في نابلس.

وأعلنت المصادر الطبية استشهاد الشاب جميل جمال أبو عياش (31عاما) من بلدة بيتا جرّاء اصابته بعيار ناري حي في الرأس.

ونقلت طواقم الإسعاف الشاب وهو بحالة حرجة الى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، وادخل مباشرة الى غرفة العمليات، ولكن فارق الحياة ليتم الإعلان عن استشهاده متأثرا بجروحه.

وفي السياق ذاته أصيب اربعة مواطنين في المواجهات بالرصاص المطاطي، وتعرض العشرات لحالات اختناق بالغاز وفق احصائية للهلال الاحمر الفلسطيني.

ويعتبر "أبو عياش"، الشهيد التاسع الذي يرتقي خلال معركة الدفاع عن جبل صبيح والتي انطلقت منذ الصيف الماضي احتجاجا على البؤرة الاستيطانية “افيتار”.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جائحة "كورونا" تُفقد سيدات غزة عملهن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟