شهيد برصاص الاحتلال في بلدة بيتا

نابلس - الرأي

ارتقى مساء اليوم الجمعة، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في محيط جبل صبيح في نابلس.



وأعلنت المصادر الطبية استشهاد الشاب جميل جمال أبو عياش (31عاما) من بلدة بيتا جرّاء اصابته بعيار ناري حي في الرأس.



ونقلت طواقم الإسعاف الشاب وهو بحالة حرجة الى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، وادخل مباشرة الى غرفة العمليات، ولكن فارق الحياة ليتم الإعلان عن استشهاده متأثرا بجروحه.



وفي السياق ذاته أصيب اربعة مواطنين في المواجهات بالرصاص المطاطي، وتعرض العشرات لحالات اختناق بالغاز وفق احصائية للهلال الاحمر الفلسطيني.



ويعتبر "أبو عياش"، الشهيد التاسع الذي يرتقي خلال معركة الدفاع عن جبل صبيح والتي انطلقت منذ الصيف الماضي احتجاجا على البؤرة الاستيطانية “افيتار”.



