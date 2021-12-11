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أخبار » الأسرة و المجتمع

من يستوجب حصوله على جرعة معززة من اللقاح؟

11 كانون أول / ديسمبر 2021 08:42

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أصبح الاتجاه العالمى الآن موجه فى مجال الصحة إلى الحصول على الجرعة المعززة من لقاح كورونا، خاصة مع استمرار ظهور متغيرات جديدة كل فترة آخرها متغير أوميكرن. ووفقا لشبكة "BBC" فإن الجرعة المعززة هى جرعة إضافية من اللقاح تزيد من الحماية، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأكثر من 93٪.

من يمكنه الحصول على جرعة معززة من فايزر؟

البالغون من سن 18 وما فوق، ويمكن الحصول على الجرعة بعد ما لا يقل عن 6 أشهر بعد الانتهاء من سلسلة التطعيم الأولية لـ فيروس كورونا، أيضا يمكن للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا الحصول على لقاح معزز لـ Pfizer.

من يجب أن يحصل على جرعة معززة من جونسون؟

البالغون من 18 سنة وما فوق، ويمكن الحصول عليه بعد شهرين على الأقل بعد الانتهاء من التطعيم الأساسي لـ كورونا.

هل اللقاحات تعمل ضد أوميكرون؟

لم يُعرف بعد وعلى وجه التحديد مدى فاعلية اللقاحات الحالية ضد البديل الجديد، لكن تشير الدلائل المبكرة إلى أنه قد يكون هناك خطر أعلى لإعادة العدوى من أوميكرون.

وقالت شركة فايزر إن حقنة معززة من لقاح فيروس كورونا لديها يبدو أنها توفر دفاعًا فعالًا ضد البديل الجديد، وأشارت دراسة إلى أن تناول ثلاث جرعات ينتج مستوى مماثل من الأجسام المضادة ضد أوميكرون مقارنة بجرعتين ضد المتغيرات الأخرى.

وفي وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن اللقاحات الحالية يجب أن تحمي الأشخاص الذين يصابون بأوميكرون من المرض الشديد.

ماذا لو كنت مريضا أو أصبت بـ كورونا؟

إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية فيجب عليك الانتظار لمدة أربعة أسابيع (28 يومًا) من تاريخ الاختبار قبل الحصول على جرعة معززة. ولا يجب أن تتناول اللقاح المعزز إذا كنت تعانى من مرض شديد أو ارتفاع في درجة الحرارة. ومع ذلك فإن المعلومات الواردة من شركة Pfizer و Moderna تقول إن الحمى الخفيفة أو الزكام ليست أسبابًا للتأخير.

من هم الأطفال الذين يتم تطعيمهم؟

سيتم تقديم جرعتين من لقاح فايزر لجميع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر، ويمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا الآن حجز جرعتهم الثانية من لقاح Pfizer - يتم إعطاؤهم عادةً بعد 12 أسبوعًا من تناولهم الأول.

ماذا عن الآثار الجانبية؟

تشمل أكثرها شيوعًا التهاب الذراع والصداع والقشعريرة والتعب والغثيان، إنها جزء من الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم للقاحات وتميل إلى الشفاء في غضون يوم واحد من التطعيم.

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