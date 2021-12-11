يمكن أن يساعد تقشير فروة رأسك مرة واحدة في الأسبوع بمساعدة مدلك الرأس في التنظيف العميق لفروة رأسك، وبالتالي تقليل أي شوائب وأوساخ يمكن أن تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس، على الرغم من أن قشرة الرأس هي واحدة من أكثر مشاكل فروة الرأس شيوعًا، فمن المهم الاهتمام باحتياجات الشعر وفروة الرأس الأخرى.

يمكن أن يكون الشتاء قاسيًا للغاية على بشرتنا وشعرنا لأننا نفقد الكثير من الرطوبة بسبب الطقس الجاف، يجب أن يكون التدليك بالزيت وأقنعة الشعر جزءًا من روتين العناية بالشعر إذا كنت ترغب في الحصول على فروة رأس صحية وشعر قوي وجميل، ويشير تقرير موقع "تايمز أوف انديا" إلى الطرق التى يمكن بها حماية فروة رأسك من القشرة فى الشتاء.

كيف تحمي فروة رأسك من القشرة في الشتاء؟

يمكن للشتاء أن يجعل بشرتك وشعرك جافين للغاية، ويمكن أن تتكون القشرة نتيجة جفاف فروة الرأس، وقد يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر، وهناك العديد من الطرق بما في ذلك العلاجات المنزلية والمنتجات التي يمكن استخدامها للوقاية من قشرة الرأس.

عصير ليمون

من أفضل الطرق للتخلص من قشرة الرأس استخدام عصير الليمون وامزجه مع الزيت العادي مثل زيت جوز الهند، ثم تدليك الشعر لمدة 3-5 دقائق، وتركه لمدة ساعة قبل غسله.

تعزيز الشامبو لغسيل الشعر

يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسي أو زيت النعناع العطري إلى الشامبو الذى تستخدمه، للتخلص من قشرة الرأس ثلاث مرات من استخدامه.

استخدام شامبو ضد القشرة

يمكنك أيضًا استخدام شامبو مضاد للقشرة يحتوي على النعناع لمحاربة قشرة فروة رأسك، يعمل هذا بشكل أفضل على التخلص من قشرة الرأس الخفيفة ولكنه لن يحقق نتائج جيدة إذا كنت تعاني من مشاكل قشرة الرأس الشديدة.

استخدم زيت النيم للشعر

يعمل زيت النيم بشكل مثالي لمساعدتك على التخلص من حكة فروة الرأس والقشرة، فقط استخدمه مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج مع استخدام شامبو خفيف.