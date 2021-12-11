كيفية أخذ لقطة شاشة كاملة على أجهزة أيفون.. خطوات



أضاف متصفح Google Chrome بصمت دعمًا لميزة تتيح أخذ لقطة شاشة لكامل الصفحة أو ما يعرف بـ "scrolling screenshot" وهي الميزة التى تم طرحها من قبل الشركة مع Android 12.



وهي تتيح للمستخدمين التقاط لقطة شاشة لمحتوى صفحة ويب أكبر من المعروض على شاشة الهاتف، حيث يحتاج المستخدم للنزل إلى الأسفل لمشاهدة باقي المحتوي، لكن باستخدام هذه الميزة ، لا يحتاج المستخدم التقاط لقطات شاشة متعددة لمحتوى طويل قابل للتمرير على هواتفهم الذكية، وهي الميزة التى يمكن أن يستفيد منها أيضا مستخدمي أيفون.



وإذا كنت تريد معرفة كيفية التقاط لقطة شاشة قابلة للتمرير على Apple iPhone، يمكنك اتباع هذه الخطوات:



1.يمكن لمستخدمي أيفون فقط التقاط لقطات شاشة للتمرير بشكل رئيسي على تطبيقات الطرف الأول، لذلك ، افتح تطبيقًا أو محتوى تريد التقاط لقطة شاشة متحركة له.

2. التقط لقطة شاشة بالضغط على زر الطاقة وزر رفع الصوت معًا.

3. اضغط على معاينة لقطة الشاشة في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.

4. في المعاينة ، اضغط على خيار الصفحة الكاملة بجوار الشاشة.

5. ستتمكن الآن من رؤية صورة صغيرة للصفحة بأكملها على الجانب الأيمن من الشاشة، ويمكنك تحديد قسم معين من الصفحة أو الصفحة بأكملها من خلال أداة تغيير الحجم في الشريط العلوي من الشاشة.

6. يمكنك أيضًا استخدام أداة التوصيف في نفس النافذة.

7. اضغط على تم في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة.

8. اضغط على خيار حفظ PDF إلى الملفات.

9. حدد الموقع الذي تريد حفظ الملف فيه واضغط على حفظ.



