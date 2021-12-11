وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تؤمّن مسيرات ذكرى انطلاقة "حماس" بشمال وغرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تُحرِّر 31 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يؤكد أهمية الفرق التطوعية في تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل 10000زائر للمواقع الأثرية وتعزز التوعية بالموروث الثقافي وكالة الرأي الفلسطينية كيفية أخذ لقطة شاشة كاملة على أجهزة أيفون.. خطوات وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يضيف ميزة جديدة تتيح إرسال الصور لأكثر من شخص فى نفس الوقت وكالة الرأي الفلسطينية كيفية التعامل مع تعطل تطبيق Spotify و5 طرق لإصلاحه وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق فعالة للتخلص من السعال الليلى وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحمي فروة رأسك من القشرة في الشتاء؟
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية أخذ لقطة شاشة كاملة على أجهزة أيفون.. خطوات

11 كانون أول / ديسمبر 2021 08:54

11
11


أضاف متصفح Google Chrome بصمت دعمًا لميزة تتيح أخذ لقطة شاشة لكامل الصفحة أو ما يعرف بـ "scrolling screenshot" وهي الميزة التى تم طرحها من قبل الشركة مع Android 12.
 
وهي تتيح للمستخدمين التقاط لقطة شاشة لمحتوى صفحة ويب أكبر من المعروض على شاشة الهاتف، حيث يحتاج المستخدم للنزل إلى الأسفل لمشاهدة باقي المحتوي، لكن باستخدام هذه الميزة ، لا يحتاج المستخدم التقاط لقطات شاشة متعددة لمحتوى طويل قابل للتمرير على هواتفهم الذكية، وهي الميزة التى يمكن أن يستفيد منها أيضا مستخدمي أيفون.
 
وإذا كنت تريد معرفة كيفية التقاط لقطة شاشة قابلة للتمرير على Apple iPhone، يمكنك اتباع هذه الخطوات:
 
1.يمكن لمستخدمي أيفون فقط التقاط لقطات شاشة للتمرير بشكل رئيسي على تطبيقات الطرف الأول، لذلك ، افتح تطبيقًا أو محتوى تريد التقاط لقطة شاشة متحركة له.
2. التقط لقطة شاشة بالضغط على زر الطاقة وزر رفع الصوت معًا.
3. اضغط على معاينة لقطة الشاشة في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.
4. في المعاينة ، اضغط على خيار الصفحة الكاملة بجوار الشاشة.
5. ستتمكن الآن من رؤية صورة صغيرة للصفحة بأكملها على الجانب الأيمن من الشاشة، ويمكنك تحديد قسم معين من الصفحة أو الصفحة بأكملها من خلال أداة تغيير الحجم في الشريط العلوي من الشاشة.
6. يمكنك أيضًا استخدام أداة التوصيف في نفس النافذة.
7. اضغط على تم في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة.
8. اضغط على خيار حفظ PDF إلى الملفات. 
9. حدد الموقع الذي تريد حفظ الملف فيه واضغط على حفظ.
 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جائحة "كورونا" تُفقد سيدات غزة عملهن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟