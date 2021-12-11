الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا الى غائم جزئي، و جافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى غائم، وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

فيما تتأثر، البلاد، الثلاثاء المقبل بحالة من عدم الاستقرار، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .