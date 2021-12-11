وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تؤمّن مسيرات ذكرى انطلاقة "حماس" بشمال وغرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تُحرِّر 31 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يؤكد أهمية الفرق التطوعية في تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل 10000زائر للمواقع الأثرية وتعزز التوعية بالموروث الثقافي وكالة الرأي الفلسطينية كيفية أخذ لقطة شاشة كاملة على أجهزة أيفون.. خطوات وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يضيف ميزة جديدة تتيح إرسال الصور لأكثر من شخص فى نفس الوقت وكالة الرأي الفلسطينية كيفية التعامل مع تعطل تطبيق Spotify و5 طرق لإصلاحه وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق فعالة للتخلص من السعال الليلى وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحمي فروة رأسك من القشرة في الشتاء؟
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

11 كانون أول / ديسمبر 2021 09:05

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا الى غائم جزئي، و جافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى غائم، وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

فيما تتأثر، البلاد، الثلاثاء المقبل بحالة من عدم الاستقرار، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جائحة "كورونا" تُفقد سيدات غزة عملهن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟