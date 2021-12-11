وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تؤمّن مسيرات ذكرى انطلاقة "حماس" بشمال وغرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تُحرِّر 31 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يؤكد أهمية الفرق التطوعية في تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل 10000زائر للمواقع الأثرية وتعزز التوعية بالموروث الثقافي وكالة الرأي الفلسطينية كيفية أخذ لقطة شاشة كاملة على أجهزة أيفون.. خطوات وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يضيف ميزة جديدة تتيح إرسال الصور لأكثر من شخص فى نفس الوقت وكالة الرأي الفلسطينية كيفية التعامل مع تعطل تطبيق Spotify و5 طرق لإصلاحه وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق فعالة للتخلص من السعال الليلى
أخبار » الأخبار العبرية

مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين على أراضي الجولان المحتل

11 كانون أول / ديسمبر 2021 09:15

الاستيطان
الاستيطان

القدس المحتلة - الرأي:

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بصدد تقديم مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في الجولان السوري المحتل، بهدف زيادة عدد المستوطنين في المنطقة حتى العام 2025.

ويندرج المخطط تحت إطار خطة شاملة تعمل عليها سلطات الاحتلال تحت مسمى "تشجيع نمو ديموغرافي ثابت" في هضبة الجولان المحتلة، ستطرح قريبا على الحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة عليها.

ويشمل هذا المخطط بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل في المستوطنتين الجديدتين اللتين أطلق عليهما اسمين مؤقتين "اسيف" و "متار"، بالإضافة الى آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "كتسرين" الحالية، وبناء مشاريع زراعية ومناطق تشغيل وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية.

ووفق الصحيفة، فإن الهدف الأساسي لهذا المخطط هو زيادة عدد المستوطنين في الجولان المحتل، وترسيخ الوجود اليهودي فيها، اذ يبلغ عددهم اليوم نحو 22 الفا، موزعون على 32 مستوطنة صغيرة تحت مسمى "مجلس إقليمي الجولان"، ويهدف المخطط الى زيادة عدد المستوطنين ب 50% مع حلول العام 2025، ومضاعفته حتى نهاية العقد الحالي.

يذكر ان عدد أهالي الجولان السوري المحتل بلغ نحو 21 الف نسمة يقطنون في القرى السورية الأربعة التي بقيت بعد احتلال الهضبة (مجدل شمس، بقعاثا، عين قنيا ومسعدة)، ويواجهون مخططات إسرائيلية متتالية للسيطرة على أراضيهم وفرض الهوية الإسرائيلية عليها.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جائحة "كورونا" تُفقد سيدات غزة عملهن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟