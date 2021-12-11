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وفاة و51 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

11 كانون أول / ديسمبر 2021 11:22

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتعافي 55 حالة، بعد إجراء 385 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ  188319 إصابة، والحالات النشطة 1566 حالة، والمتعافين 185091 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى  1662 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 67 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

وبينت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 517373 شخصاً.

 

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