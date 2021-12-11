الاحتلال يعتدي على شاب قبل اعتقاله في باب العامود بالقدس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على شاب في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة قبل اعتقاله.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أنزلت شابا من مركبته -لم تعرف هويته بعد- في المنطقة المذكورة، واعتدت عليه بالضرب المبرح قبل أن تعتقله.
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11 كانون أول / ديسمبر 2021 12:37
القدس المحتلة - الرأي:
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على شاب في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة قبل اعتقاله.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أنزلت شابا من مركبته -لم تعرف هويته بعد- في المنطقة المذكورة، واعتدت عليه بالضرب المبرح قبل أن تعتقله.