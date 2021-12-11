الاحتلال يعتدي على شاب قبل اعتقاله في باب العامود بالقدس

القدس المحتلة - الرأي:

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على شاب في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة قبل اعتقاله.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أنزلت شابا من مركبته -لم تعرف هويته بعد- في المنطقة المذكورة، واعتدت عليه بالضرب المبرح قبل أن تعتقله.