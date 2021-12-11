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الاحتلال يعتدي على شاب قبل اعتقاله في باب العامود بالقدس

11 كانون أول / ديسمبر 2021 12:37

القدس المحتلة - الرأي:

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على شاب في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة قبل اعتقاله.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أنزلت شابا من مركبته -لم تعرف هويته بعد- في المنطقة المذكورة، واعتدت عليه بالضرب المبرح قبل أن تعتقله.

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