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حماس توضح ملابسات الحادث الأليم بمخيم "البرج الشمالي" في لبنان

11 كانون أول / ديسمبر 2021 12:49

الحداث الذي وقع في مخيم البرج الشمالي
الحداث الذي وقع في مخيم البرج الشمالي

غزة - الرأي:

أوضحت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " ملابسات الحادث الأليم الذي وقع في مخيم البرج الشمالي، مساء الجمعة، في لبنان.

وبيّنت حركة حماس، في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه وبعد الوقوف على ملابسات الحادث والاستماع لشهود العيان، تبين أنه ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا.

واستنكرت حملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحادث، مؤكدةً أن ما جرى نشره عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى لا أساس له من الصحة، مبينةً أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث.

وحيت الحركة صمود وشهامة أهلنا في مخيم البرج الشمالي، وحسن التصرف في التعامل مع الحدث، مشيدةً بأهالي المخيم الصامد في مقاومة الاحتلال والتمسك بحق العودة.

وشكرت حماس المؤسسات الصحية والإسعاف والدفاع المدني التي سارعت للتعامل مع الحريق، مقدرةً الجهود الطيبة الذي بذلها المجتمع اللبناني، والتسهيلات التي قدموها للتعامل مع الحدث.

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