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فوز ٣ مدارس حكومية بغزة بجائزة مسابقة" القادة الرياديون في العالم الرقمي"

11 كانون أول / ديسمبر 2021 02:04

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غزة-الرأي - سامي جاد الله

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة- الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي فوز ثلاث مدارس حكومية من محافظات قطاع غزة بجائزة مسابقة القادة الرياديون في العالم الرقميDEAL.
وهذه المسابقة تنفذها وزارة التعليم بالتعاون مع مؤسسة النيزك وذلك في ختام تدريب تلقاه طلبة المدارس في مجال البرمجة حيث شارك في المسابقة ٢٥ مدرسة على مستوى الوطن.
وبعد عقد جلسات التحكيم فازت ثلاث مدارس من محافظات قطاع غزة وهي: المركز الأول مدرسة الزهاوي الأساسية للبنين من مديرية غرب غزة، والمركز الثاني مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية للبنات من مديرية شرق غزة، والمركز الثالث مدرسة الصفوة الأساسية المشتركة من مديرية خانيونس.
كما فازت ٣ مدارس من محافظات الضفة الفلسطينية وهي: المركز الأول مدرسة الشهيدة فاطمة غزال الأساسية من مديرية قلقيلية، والمركز الثاني مدرسة بنات فيصل الحسيني من مديرية رام الله، والمركز الثالث مدرسة ذكور سلفيت الأساسية من مديرية سلفيت.
يشار إلى أن برنامج القادة الرياديون يهدف إلى إكساب الطلبة المعارف العلمية والمهارات الحياتية والتكنولوجية وممارسة أساسيات البرمجة وتنفيذ مشاريع هادفة في جو مليء بالإثارة والمتعة.
وقد ركزت المسابقة هذا العام على إنشاء مدينة ذكية بأنظمة إلكترونية تربط الطلبة بالوطن والتراث والهوية الإسلامية وذلك باستخدام تطبيق ماين كرافت وأدوات برمجية متنوعة.
وقد أبدع طلبة المدارس في إنتاج مشاريع نوعية تظهر قوة رعاية وزارة التربية والتعليم للناشئة في مجال تعليم البرمجة.

 

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