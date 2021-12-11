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معروف يدعو لنقل معاناة الأسرى بواقعها الحقيقي

11 كانون أول / ديسمبر 2021 03:02

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف

دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف وسائل الإعلام لنقل معاناة الأسرى في سجون الاحتلال بواقعها الحقيقي وعدم اغفال أي جانب يتعلق بها.

وقال معروف خلال مشاركته في الموجة الإذاعية المشتركة "النطف المحررة من ظلمة الأسر إلى عتمة الخيانة" اليوم السبت، إن هناك عناوين عدة يمكن العمل عليها اعلامياً لمساندة الأسرى وذويهم.

وأكد أن الكل الفلسطيني موحد خلف قضية الأسرى، وأن قضية النطف المهربة تشكل بارقة أمل بالنسبة للأسير واستمرار لحياته، ورسالة تحدي وإصرار خاصة في ظل عدم اعتراف الاحتلال بأبناء الأسرى الذين تم انجابهم عن طريف النطف المهربة، حيث يمنعهم من الزيارة.

وأشار معروف إلى وجوب نقل معاناة الأسرى وذويهم بواقعها الحقيقي، مؤكداً على أهمية عدم اغفال أي جانب من جوانبها.

وأكد أن "توحد الكل الفلسطيني خلف قضية عادلة مثل قضية الأسرى يحقق الاستجابة مثلما حدث مع "فليم أميرة" فالأمر تحول من محنة إلى منحة وأعاد تسليط الضوء على قضية الأسرى وثبت المواقف المناصرة للأسرى الرسمية والشعبية كالموقف الأردني".

وأشاد معروف بالموقف الأردني من وقف عرض الفيلم وسحبه من المسابقة المشارك بها.

وقال إن الفرصة اليوم باتت مواتية لجميع المستويات الرسمية والشعبية العربية بأن يرد على هذا العمل، بعمل درامي يؤكد على المواقف الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني والأسرى.

وشدد على أن الدور الإعلامي مهم وحاضر في كل جوانب القضية الفلسطينية مثل معركة التطبيع، فالمطلوب تجريمه ومحاصرة كل الشخصيات التي تدعوا له.

ودعا معروف وسائل الاعلام للاهتمام بإبراز الجوانب الإنسانية المختلفة وتوسيع تناولها في الاعلام الدولي، والاهتمام بالغات المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي التي اتاحت الوصول للرأي العام الدولي وكسر احتكار وصول الرواية الإسرائيلية فقط.

كذلك دعا لضرورة الثبات على حالة تجمع الكل الفلسطيني في موقف وطني جامع لكل القضايا الفلسطينية.

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