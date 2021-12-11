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حالة وفاة و133 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

11 كانون أول / ديسمبر 2021 04:19

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل حالة وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 2490 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقرير يومي للحالة الوبائية إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 12، بيت لحم 26، طولكرم 5، الخليل 9، سلفيت 3، رام الله والبيرة 19، ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 6، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2، وقطاع غزة 51".

وذكرت الوزارة أن حالة وفاة سُجلت في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا".

وأعلنت أن نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وقالت: "إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 25، بيت لحم 43، طولكرم 4، الخليل 62، سلفيت 0، رام الله والبيرة 39، ضواحي القدس 2، طوباس 4، نابلس 16، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2، وقطاع غزة 55"".

ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 58 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 90 مريضًا، بينهم 17 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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