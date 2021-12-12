الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع على درجات الحرارة

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى غائم وجافاً، دافئاً نسبياً خلال ساعات الظهيرة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعةـ والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائم جزئياً الى غائم وجافاً دافئاً نسبياً خلال ساعات الظهيرة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد، الثلاثاء المقبل، بحالة من عدم الاستقرار لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، ويتوقع خلال ساعات المساء والليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.