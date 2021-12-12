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برشلونة ضيفا على أوساسونا لغسل أحزانه المحلية والأوروبية

12 كانون أول / ديسمبر 2021 08:49

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يحل برشلونة الإسبانى الجريح ضيفًا ثقيلاً على نظيره أوساسونا اليوم الأحد ، ضمن مواجهات الجولة 17 من منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2021-22.

ويحتضن ملعب "إل سادار" مواجهة أوساسونا ضد برشلونة حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز في ست مباريات وخمس تعادلات، مقابل أربع هزائم.

فيما يحتل أوساسونا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بعد أن فاز في خمس مباريات وخسر مثلها وتعادل في ست مناسبات.

ويسعي برشلونة إلى الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة، أملا في تحسين مركزه في جدول ترتيب الدورى اولاقتراب من المربع الذهبي وغسل أحزانه أوروبيا ومحليا بعد هزيمتين على التوالى في الليجا ودوري الابطال.

وودع برشلونة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام بايرن ميوينخ، ومع تولي تشافي هيرنانديز مسؤولية القيادة الفنية في برشلونة في نوفمبر الماضي، تمكن النادي الكتالوني من تحقيق فوزين متتاليين في الدوري الإسباني، على حساب إسبانيول بهدف نظيف، ثم على فياريال بنتيجة 3-1، قبل أن يسقط أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية بهدف دون رد.

ويدخل أوساسونا، مواجهة برشلونة وعينه على حصد النقاط الثلاث، خاصة أنه لم يحقق أي فوز منذ الانتصار على فياريال في الجولة التاسعة.

ويغيب ممفيس ديباي، بجانب جوردي ألبا، فضلًا عن أنسو فاتي والثنائي مارتن برايثوايت وسيرجي روبرتو لن يكون لهما أي فرصة للتواجد في مباراة أوساسونا في ظل عدم تعافيهم من إصابتهم المُختلفة.

كما تعرض بيدري، لانتكاسة في عضلة الفخذ اليسرى، ولا يتوقع منه العودة إلا مع بداية عام 2022، ويفقد كذلك برشلونة سيرجيو أجويرو والذي يُعاني من عدم انتظام في ضربات القلب.

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – رونالد أراوخو.

الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - نيكو جونزاليس

الهجوم: جافي - ممفيس ديباي - عبد الصمد الزلزولي

بينما يأتى تشكيل أوساسونا المتوقع كتالي:

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا

الدفاع: ناتشو فيدال - أوناي جارسيا - دافيد جارسيا - خوان كروز - مانو سانشيز

الوسط: دراكو براشاناك - لوكاس تورو - جون مونكايولا

الهجوم: تشيمي أفيلا - أنتي بوديمير.

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