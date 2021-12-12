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أخبار » الأسرة و المجتمع

أطعمة ينصح بتناولها فى النظام الغذائي لتعزيز المناعة

12 كانون أول / ديسمبر 2021 08:56

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يعتبر موسم الشتاء من المواسم التى يزداد فيها نسبة  الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا و هنا ينصح بالتغذية السليمة التي تساعد على تعزيز صحة الجسم والمناعة وإليك أطعمة يجب أن تستمتع بها في موسم الشتاء والحصول على فوائدها الصحية والحفاظ على لياقتك من خلالها ، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".  

- الفواكه

 إن تناول الفواكه الشتوية تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الامراض ، ومنها البرتقال والجوافة حيث تحتوى على مضادات للأكسدة وفيتامين سى.

- الكركم

 يعتبر للكركم  غني بخصائص مضادات الأكسدة كما انه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض،  ويمنع قرحة المعدة . 

- البروتينات

 تشتهر البروتينات بفوائدها الصحية المختلفة ، مثل زيادة المناعة والشفاء والتعافى من الأمراض، وهناك العديد من مصادر البروتين التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي ، مثل البقوليات والدجاج والبيض وفول الصويا والحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى. 

-أحماض أوميجا 3 الدهنية 
الأحماض الدهنية الأساسية لها تأثير تعديل المناعة ، وتساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على زيادة المناعة ومكافحة العدوى ، حيث يزداد خطر الإصابة بالعدوى من خلال الطعام والماء ، يمكن أن يساعدك تناول  المكسرات والأسماك والمحار والجمبري وبذور الكتان والجوز وبذور الشيا والفستق وما إلى ذلك على بناء الجسم جهاز مناعة قوي. 

- الزنجبيل والثوم

 الزنجبيل والثوم من أبرز الطرق الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والفيروسات، و يحتوي الزنجبيل أيضًا على مضادات حيوية ومضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعدك على تخفيف آلام الحلق. 

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